Garnacho intoccabile per Amorim: da quando tratta col Napoli è titolare fisso allo United

Garnacho è il nome caldo per il post Kvara, in casa Napoli. L’argentino è il sogno di Antonio Conte, che spinge per averlo in questa sessione di mercato. Tuttavia, la trattativa resta molto complessa, con un divario tra richiesta e offerta che è ancora troppo elevato secondo il Manchester United.

I Red Devils hanno chiesto una cifra compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro, mentre il Napoli, almeno per ora, si ferma a 50. Si tratta di un gap ancora significativo, ma le parti continuano a trattare, con Giovanni Manna che ha in programma un nuovo incontro con la dirigenza inglese.

Il Napoli ha la testa solo per Garnacho, ma l’argentino diventa improvvisamente titolare

L’argentino, nelle prime partite sotto la gestione di Ruben Amorim, era considerato poco più di una riserva. Ha avuto solo qualche spezzone finale e sono state tante le critiche da parte dei tifosi verso l’allenatore per il mancato inserimento nell’undici titolare del calciatore. La svolta è paradossalmente arrivata quando il Napoli ha manifestato interesse per il giocatore.

La vera svolta è avvenuta lo scorso 12 gennaio, nella sfida di FA Cup vinta ai rigori contro l’Arsenal. Dopo dieci panchine consecutive, Garnacho è partito titolare. In quella partita, ha dimostrato il suo valore, giocando ottanta minuti e fornendo un assist decisivo per il risultato.

La conferma del cambio di rotta è arrivata ieri sera, quando i Red Devils hanno ospitato all’Old Trafford il Southampton di Juric. La partita, complicata, è stata vinta in rimonta nei minuti finali grazie a una tripletta dell’ex Atalanta Diallo. Garnacho ha giocato tutti i novanta minuti ed è stato uno dei migliori in campo, con continui strappi sulla fascia e molte azioni create per i compagni.

Lo stesso Ruben Amorim, al termine della sfida ha poi spiegato il motivo della titolarità dell’argentino: ” “Abbiamo bisogno di giocatori come Amad e Ale Garnacho per creare spazi, sono unici nel loro genere“