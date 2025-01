Napoli-Dorgu si anticipa a gennaio: il piano di De Laurentiis per regalare il rinforzo a Conte

Conte vuole Dorgu subito al Napoli e gli azzurri si muovono per anticipare la trattativa che aveva avuto l'ok per giugno

Il Napoli vuole essere protagonista anche nel mercato in entrata. Gli azzurri, sotto la guida di Antonio Conte, intendono rafforzare la rosa per mantenere la testa della classifica. Oltre al post Kvara, De Laurentiis e soci sono tornati alla carica per Patrick Dorgu.

Il danese è uno dei sogni di Antonio Conte. Per questo motivo, il Napoli si è mosso nei mesi scorsi per bloccare il calciatore in vista della prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni, però, su precisa richiesta del tecnico azzurro, Manna si sta attivando per strappare il calciatore già in questo mercato invernale.

Conte vuole subito Dorgu al Napoli, e De Laurentiis sta preparando un piano per accontentarlo.

Il danese è la stella del Lecce ed è uno dei giocatori di maggiore qualità nella rosa di Giampaolo. Per questa ragione, la trattativa non si preannuncia facile. Nonostante ci sia già un accordo per giugno, Conte ha chiesto un ulteriore sforzo al suo Napoli.

Nelle ultime ore, anche il presidente De Laurentiis è sceso in campo, sperando di sfruttare l’ottimo rapporto che ha con Sticchi Damiani, numero uno del Lecce. La trattativa è complessa, anche perché i pugliesi non vogliono privarsi del loro miglior calciatore a metà stagione. Ci vorrà più di qualche giorno, con il rischio di far saltare anche la promessa estiva. Ecco le parole del Corriere dello Sport in merito:

“Il Napoli avrebbe più di un canale aperto con Sticchi Damiani, il presidente del Lecce. Il calciatore potrebbe arrivare in azzurro al termine del campionato, ma c’è anche l’ipotesi che questo matrimonio possa essere anticipato a gennaio. D’altronde, l’allenatore dei partenopei, Antonio Conte, ha più volte parlato con l’esterno ribadendogli la stima nei suoi confronti. De Laurentiis vuole accontentarlo e nei prossimi giorni scenderà in campo.”