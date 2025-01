Dalla Germania: “Kvara si è inimicato uno dei luoghi più emozionanti del calcio europeo”

In Germania hanno parlato del caso Kvara e di come ha reagito Napoli

Anche in Germania si è parlato del caso Kvaratskhelia, che ha lasciato la SSC Napoli per accasarsi frettolosamente al Paris Saint Germain.

Caso Kvara, il Suddeutsche Zeitung (Germania): “A Napoli nella spazzatura, è a Parigi il sostituto di Mbappé”

Il giornale tedesco Suddeutsche Zeitung ne ha parlato così:

“Non sarebbe Napoli se il culto degli eroi non finisse così drammaticamente come è iniziato. La rabbia non è evidente solo nei forum dei fan su Internet, si può persino scoprire Khvicha Kvaratskhelia in un bidone della spazzatura, almeno in un ritaglio di cartone modellato su di lui.

Il simbolismo di questa immagine è abbastanza eloquente: il giocatore che avevano tanto glorificato in città da dargli un soprannome in ricordo di Diego Armando Maradona si è inimicato uno dei luoghi più emozionanti del calcio europeo.

“È difficile per me, ma è ora di salutarci. Napoli è stata la mia casa, grazie a voi mi sono sentito a mio agio”, ha detto il 23enne in un video di cinque minuti ai tifosi dell’SSC Napoli, in cui ha ufficializzato il suo tanto atteso addio. Quindi il tempo di “Kvaradona” sta per finire”.