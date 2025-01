Buongiorno corre verso la Juve, l’indizio arriva dal…Napoli Basket

Alessandro Buongiorno vuole esserci a tutti i costi. La partita contro la Juventus è speciale non solo per i tifosi napoletani, ma anche per un granata doc come lui.

Un derby nel vero derby d’Italia che il difensore azzurro non ha intenzione di perdersi. La frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari sembra essere definitivamente alle spalle.

Napoli-Juventus, Buongiorno verso il rientro: l’indizio arriva dal basket

La colonna della retroguardia di Antonio Conte ha saltato cinque partite, nelle quali i compagni sono riusciti a non far rimpiangere la sua assenza, conquistando altrettante vittorie.

Ma con la Juve no, non può proprio mancare Ale. E a vederlo ieri sulle tribune del palazzetto di viale Giochi del Mediterraneo, mentre assisteva alla partita vinta dal Napoli Basket contro la Dinamo Sassari, l’ottimismo cresce e si trasforma cautamente in certezza.

Applausi, sorrisi, autografi e foto con i fan, camminata fluida e nessun problema apparente. I presenti giurano di averlo visto in piena forma: qualcuno è anche riuscito a strappargli un pollice alzato e un occhiolino alla domanda delle domande: “Ci sarai sabato?”.

Napoli è una cura, ed Alessandro sembra essere guarito. Il soffio del vento di mare lo sta spingendo velocemente verso il Maradona. Sabato c’è la partita delle partite, il derby dei derby. Il suo. Quello di un popolo intero.