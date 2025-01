ULTIM’ORA/ The Sun: “Napoli-Garnacho in chiusura, Conte già a contatto col calciatore”. Le cifre

Il Napoli continua la sua corsa verso Alejandro Garnacho. L’argentino è il nome scelto da Antonio Conte come post-Kvara per continuare la corsa allo scudetto. La trattativa continua sui binari giusti e le ultime del The Sun fanno sognare i tifosi azzurri.

Garnacho è il grande obiettivo del Napoli e l’argentino ha dato la disponibilità agli azzurri per la trattativa. Da convincere c’è il Manchester United che potrebbe abbassare le sue pretese grazie all’esterno che spinge per salutare l’Inghilterra. Secondo il The Sun, la trattativa procede a gonfie vele e nei prossimi giorni potrà esserci la svolta.

Napoli-Garnacho, la trattativa procede spedita. Le ultime fanno sperare i tifosi

Sulla trattativa si è espresso il quotidiano inglese in mattinata. Giovanni Manna nelle prossime ore atterrerà a Manchester per chiudere la trattativa. Mentre Antonio Conte ha già telefonato il calciatore, convincendolo a trasferirsi a Napoli:

“Giovanni Manna è pronto a raggiungere oggi l’Inghilterra per completare il trasferimento. Garnacho ha dato il via libera al trasferimento e ha parlato telefonicamente con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il ricavato della vendita verrà conteggiato dal Manchester United come profitto netto, a fronte di preoccupazioni circa la violazione delle norme in materia di profitto e sostenibilità”.

Successivamente anche Fabrizio Romano ha detto la sua sui propri canali social. L’esperto di calciomercato conferma le ultime, col calciatore che vorrebbe trasferirsi a Napoli. Da trovare l’accordo tra i due club, ma la contrattazione procede spedita e la quadra è vicina:

“La situazione di Alejandro Garnacho resta aperta, le porte non sono chiuse prima delle ultime due settimane. Il Napoli continua a spingere con Antonio Conte che venerdì ha avuto un colloquio diretto con Garnacho. Il Chelsea ha contattato direttamente il Manchester United per chiedere delle condizioni e sono previsti ulteriori colloqui a breve”.