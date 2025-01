Napoli, Zaccagni è il piano B: “L’offerta la valuterà Lotito, Conte lo vorrebbe in azzurro”

Il Napoli continua a riflettere sul post Kvara. Gli azzurri sognano Alejandro Garnacho e, per questo motivo, Manna è volato oggi verso Manchester, nella speranza di chiudere la trattativa. Tuttavia, si sta lavorando anche a un eventuale “piano B”.

L’alternativa risponde al nome di Mattia Zaccagni. Il calciatore della Lazio è la seconda scelta di Conte nel caso in cui non si trovi un accordo con lo United per Garnacho. La trattativa è ancora nelle fasi iniziali e sulla situazione è intervenuto il suo agente, Mario Giuffredi.

Il Napoli pensa a Zaccagni come “piano B” di Garnacho. Le parole di Giuffredi in merito

Queste le parole di Mario Giuffredi sull’ipotesi di Mattia Zaccagni al Napoli: “Zaccagni-Napoli? Se hanno fatto l’offerta a Lotito non ne sono a conoscenza, ma non credo. Ma Zaccagni piace al club e a mister Conte, è una cosa reale ed è una cosa vera, ma ad oggi non è stata fatta nessuna offerta.

Valutazione? Il prezzo non lo faccio io, ma lo fa il proprietario del calciatore cioè Lotito. Poi Lotito farà un valore se avrà voglia di privarsene e se ci sarà davvero un’offerta del Napoli. Può essere anche che è un giocatore che è gradito, ma dopo dei ragionamenti magari non faranno nessuna offerta. Come lo vedo al Napoli? È un esterno puro in un attacco a tre, quindi come gioca il Napoli. Sicuramente alza il livello perché avere più giocatori di livello importante, se devi cambiare formazione o fare dei cambi in corso, ti permette di non abbassare il livello. Se gli ho parlato del Napoli? Non ne abbiamo mai parlato, perché preferisco non destabilizzare il calciatore a campionato in corso. Non l’ho fatto anche perché non c’è stata nessuna offerta concreta del Napoli“.