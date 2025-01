In quale hotel alloggerà a Napoli la Juventus per preparare la sfida con gli azzurri

La partita tra Napoli e Juventus si terrà sabato 25 gennaio 2025 allo Stadio Maradona alle ore 18:00. La Juventus, guidata da Thiago Motta, arriverà a Napoli nel tardo pomeriggio di venerdì con un volo charter da Torino e soggiornerà all’Hotel Parker’s, situato in Corso Vittorio Emanuele, come raccolto da CalcioNapoli24. Questo hotel è una scelta tradizionale per la squadra bianconera durante le sue trasferte a Napoli.

Napoli-Juventus, in quale hotel alloggeranno i bianconeri

D’altro canto, il Napoli di Antonio Conte dovrebbe seguire il suo programma abituale per le partite casalinghe che non si giocano alle 20:45, con il ritiro previsto all’Hotel Gli Dei a Pozzuoli già dal venerdì sera, salvo cambiamenti dell’ultimo momento da parte dell’allenatore.

È interessante notare che l’Hotel Parker’s si trova accanto all’Hotel De Bonart, dove alloggia spesso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, specialmente in occasione di partite importanti come questa.