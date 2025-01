Il PSG fa ancora spese a Napoli: spunta l’offerta per Osimhen. Le cifre e la proposta

Victor Osimhen torna a far parlare del suo futuro. Il nigeriano che tanto sta facendo bene al Galatasaray sarà uno dei giocatori più ambiti del prossimo mercato estivo. Sull’attaccante torna forte il PSG, che nella trattativa Kvara ha parlato anche dell’ex Napoli con gli azzurri.

Dopo aver acquistato Kvaratskhelia, il Paris Saint-Germain potrebbe puntare proprio sul nigeriano che in estate avrà una clausola rescissoria di 75 milioni valida solamente per l’estero. Secondo TeamTalk, un pagamento diviso in diverse tranche potrebbe aiutare il Psg a finalizzare l’operazione anticipando la concorrenza.

Dalla Turchia spunta la voce di Osimhen al PSG, le ultime sulla contrattazione col Napoli

Il calciatore con tutta probabilità lascerà la Turchia a fine stagione. Il nigeriano ha già alcune pretendenti. Mentre dall’Inghilterra si aspetta, il PSG vuole giocare d’anticipo e chiudere quanto prima la trattativa.

Per questo motivo i francesi, durante la contrattazione col Napoli per Kvara ha iniziato a chiedere informazioni per l’attaccante. Ecco le ultime di TeamTalk:

“Paris Saint-Germain e Napoli hanno parlato di Victor Osimhen come possibile operazione per l’estate. Il club francese è da tempo interessato all’attaccante nigeriano e la prossima estate potrebbe essere quella giusta per un trasferimento al Psg. Osimhen è ora impegnato con il Galatasaray ed è determinato a rimanere in Turchia fino all’estate, con l’obiettivo di vincere un trofeo con il suo attuale club. Tuttavia, dopo la recente acquisizione di Kvaratskhelia, i rapporti tra il club francese e il Napoli sono ottimi e si stanno già gettando le basi per un trasferimento di Osimhen in estate. Il prezzo di riferimento rimane la clausola rescissoria di 75 milioni valida per l’estero, ma un pagamento diviso in diverse trance potrebbe aiutare il Psg a finalizzare l’operazione, anticipando la concorrenza di altri club”.