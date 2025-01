Sabato 25 gennaio 2025, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli si terrà una delle partite più attese del campionato di Serie A: Napoli contro Juventus. Questo big match promette scintille, con entrambe le squadre desiderose di portare a casa i tre punti per le rispettive ambizioni in classifica.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in live streaming

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte

Il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte, sembra intenzionato a confermare la formazione che ha brillato nella recente vittoria a Bergamo contro l’Atalanta. La possibile convocazione di Alessandro Buongiorno aggiunge un ulteriore elemento di interesse, anche se non è certo che parta titolare.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Danilo, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic. All. Thiago Motta

Thiago Motta, alla guida della Juventus, ha mostrato fiducia in una formazione ben definita, con Yildiz e Vlahovic pronti a guidare l’attacco. I bianconeri, pur non essendo più in corsa per il titolo, puntano a consolidare la loro posizione per un piazzamento in Champions League.

Dove Vedere la Partita Gratis in TV e Streaming anche gratis

La partita Napoli-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di trasmissione per il campionato di Serie A. Tuttavia, per chi cerca di vedere il match senza costi aggiuntivi, ci sono alcune opzioni:

Streaming Gratuito : DAZN offre occasionalmente promozioni che permettono di vedere partite selezionate gratuitamente, ma per questa specifica partita, non ci sono conferme ufficiali su una visione gratuita. È consigliabile controllare eventuali offerte sul sito di DAZN o attraverso le loro comunicazioni ufficiali.

: DAZN offre occasionalmente promozioni che permettono di vedere partite selezionate gratuitamente, ma per questa specifica partita, non ci sono conferme ufficiali su una visione gratuita. È consigliabile controllare eventuali offerte sul sito di DAZN o attraverso le loro comunicazioni ufficiali. Prove Gratuite : Alcuni operatori televisivi o di internet potrebbero offrire periodi di prova gratuiti per servizi di streaming che includono DAZN. Verificare con il proprio fornitore di servizi per eventuali promozioni in corso.

: Alcuni operatori televisivi o di internet potrebbero offrire periodi di prova gratuiti per servizi di streaming che includono DAZN. Verificare con il proprio fornitore di servizi per eventuali promozioni in corso. Bar e Locali Pubblici: Spesso, bar e ristoranti trasmettono le partite di Serie A. Potrebbe essere un’alternativa per vedere la partita in compagnia e senza dover sottoscrivere un abbonamento personale.

Sfortunatamente, non ci sono al momento conferme su una trasmissione gratuita in chiaro su canali TV generalisti per questa partita specifica. Per la visione casalinga, un abbonamento a DAZN resta la via più sicura per non perdere questo scontro al vertice.

Questo incontro non si riduce solo alla lotta per i punti; rappresenta una rivalità storica tra due delle squadre più titolate d’Italia, con Napoli che cerca di continuare il suo percorso verso la vetta della classifica e Juventus che mira a non perdere terreno. Sarà una partita da non perdere per i tifosi di entrambe le squadre e per tutti gli appassionati di calcio.