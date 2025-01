Thiago Motta ha un caso in rosa da risolvere prima di Napoli-Juventus. Ecco cosa è successo

Non è un momento facile fuori dal terreno di gioco per la Juventus di Thiago Motta. I bianconeri arriveranno alla sfida di domani contro il Napoli con un caso da risolvere quanto prima per non creare malumori attorno alla rosa bianconera.

Si tratta del caso-Vlahovic. Il serbo è finito in poche settimane ad essere l’ultima scelta nell’attacco di Thiago Motta, dopo un inizio da titolare assoluto. Complice anche la costante assenza di Arek Milik per infortuni vari. Con l’arrivo di Kolo Muani però le gerarchie sono cambiate e a farne le spese è proprio il numero 9 che rischia di rimanere nuovamente fuori.

Thiago Motta e il caso Vlahovic prima di Napoli-Juventus, ecco le ultime e l’umore della rosa

Il serbo sta vivendo un’annata complicata. Il gol non arriva con costanza e tante sono state le prestazioni sottotono che lo hanno messo al centro della critica. L’attaccante non trova la rete da inizio dicembre, quando su rigore segnò a tempo oramai scaduto contro il Venezia, per il 2-2 finale.

Anche con Thiago Motta le cose non vanno per il meglio, il serbo si rese autore di un attacco pubblico durante un’intervista in nazionale, dove spiegava tra le righe che il gioco del tecnico italo-brasiliano non fosse adatto alle sue caratteristiche, specialmente i compiti difensivi, che a detta del calciatore lo rendevano stanco e meno lucido poi sotto porta.

Con l’arrivo di Kolo Muani, l’attaccante rischia l’esclusione nella sfida di domani pomeriggio in programma alle 18:00. Infatti secondo le ultime, il neo-acquisto francese si gioca la maglia dal primo minuto con Nico Gonzalez, titolare nelle ultime tre partite nel ruolo di prima punta, proprio al posto di Vlahovic. Per il serbo invece nelle ultime due partite, solamente due piccoli spezzoni senza incidere, anzi.