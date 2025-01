ULTIM’ORA/ Napoli, Olivera salta la Juventus per infortunio: i tempi di recupero

Brutte notizie per Antonio Conte, che perde Mathias Olivera in vista del big match contro la Juventus. Il terzino uruguaiano ha riportato un infortunio, come comunicato dal club azzurro nel suo bollettino medico

Il terzino è uno degli uomini di fiducia di mister Conte. Per l’ex Getafe è certa l’assenza per domani. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno, nella speranza che possa tornare il prima possibile. Sulla fascia sinistra si scalda Spinazzola che torna titolare nel suo ruolo madre.

“Nel corso dell’allenamento di ieri Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Antonio Conferma 10/11 della gara con l’Atalanta: non ha recuperato Buongiorno, inoltre si è fermato Olivera in allenamento oggi e ne avrà per qualche settimana. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e tocca a Spinazzola sostituire l’uruguagio. A centrocampo ci saranno Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, il mercato non ha ancora portato l’erede di Kvaratskhelia: toccherà di nuovo a David Neres e Politano sugli esterni, con Lukaku da perno centrale.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.