Lukaku ha zittito anche i più scettici: è la sua seconda miglior stagione dal 2013. Il dato

Romelu Lukaku sta rispondendo finalmente sul campo alle perplessità che hanno avvolto il suo arrivo a Napoli. Dopo una prima parte di stagione altalenante, il bomber belga sembra essere entrato in forma smagliante, e sta contribuendo con continuità al rendimento complessivo della squadra anche in termini di gol e assist.

Con la maglia azzurra fino ad ora Big Rom ha segnato 9 reti mettendo a referto 6 passaggi vincenti in 20 partite giocate, per una media di un gol/assist ogni 102′.

Per trovare una media migliore, bisogna risalire alla stagione 2020/2021, quella disputata con l’Inter, sotto la guida (guarda un po’) sempre di Antonio Conte: un gol o assist ogni 84′.

Insomma, se il Napoli è primo in classifica è anche grazie allo stato di grazia del centravanti belga, sempre più a fuoco e concentrato a fare bene in quella che sembra avere tutti i contorni per essere la sua ultima grande esperienza calcistica da professionista, prima di fare rientro in patria per chiudere lì la carriera, come spesso da lui annunciato.

Romelu Lukaku, media gol o assist per minuti giocati dal 2013

24/25 NAPOLI – Gol o assist ogni 102’

23/24 ROMA – Gol o assist ogni 165’

22/23 INTER – Gol o assist ogni 104’

21/22 CHELSEA – Gol o assist ogni 198’

20/21 INTER – Gol o assist ogni 84’

19/20 INTER – Gol o assist ogni 119’

18/19 MANCHESTER UNITED – Gol o assist ogni 177’

17/18 MANCHESTER UNITED – Gol o assist ogni 124’

16/17 EVERTON – Gol o assist ogni 105’

15/16 EVERTON – Gol o assist ogni 132’

14/15 EVERTON – Gol o assist ogni 191’

13/14 EVERTON – Gol o assist ogni 116’