VIDEO/ La reazione di Conte al gesto di Thiago Motta: “Applaudi sto c….”: cosa è successo

Durante la partita di Serie A Napoli-Juventus tenutasi il 27 gennaio 2025, si è verificato un momento di tensione tra i due allenatori, Antonio Conte e Thiago Motta, che ha catturato l’attenzione di tutti.

La sfida tra Napoli e Juventus è sempre carica di significato, con entrambe le squadre che vantano una rivalità storica. Questa volta, con Conte sulla panchina del Napoli e Motta a guidare la Juventus, l’incontro ha assunto un sapore ancora più speciale.

Napoli-Juve, Conte contro Thiago Motta: “Applaudi sto caz..”

Conte ? Motta ?

La reazione di Antonio (?) al gesto di Thiago (?) ? @DavideBernardi6

Bordocam #NapoliJuve è disponibile ora su #DAZN! ? pic.twitter.com/SxUmvtYzUr — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 27, 2025

Nel corso del primo tempo, un fallo fischiato a favore della Juventus su Randal Kolo Muani ha portato Thiago Motta a applaudire la decisione dell’arbitro Chiffi, una reazione che non è passata inosservata. Antonio Conte, noto per il suo temperamento focoso, non ha gradito l’applauso di Motta, considerandolo forse eccessivo o provocatorio.

Le telecamere di DAZN hanno catturato il momento in cui Conte, con un evidente segno di disappunto, si è rivolto a Motta dicendo: “Applaudi sto caz..“.

Questa frase, oltre a esprimere il suo disaccordo con la decisione arbitrale, ha sottolineato la frustrazione e la passione che Conte infonde nel suo lavoro sulla panchina.

Il momento è stato rapidamente condiviso sui social media, con tifosi e commentatori che hanno discusso a lungo sull’episodio.

Alcuni hanno visto in questo uno dei tanti esempi del carattere combattivo di Conte, un uomo che non ha mai nascosto le sue emozioni, mentre altri hanno criticato il gesto come mancanza di sportività.

Tuttavia, le reazioni sui social media hanno mostrato una certa simpatia per la sincerità di Conte, con molti che hanno trovato l’episodio divertente o almeno comprensibile data la tensione della partita.