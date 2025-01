Napoli, brutte notizie per Olivera: i tempi di recupero potrebbero essere lunghissimi. Le ultime

Ci sono importanti novità sull’infortunio di Mathias Olivera. Il terzino settimana scorsa si è fermato in allenamento alla vigilia della sfida poi vinta per 2-1 ai danni della Juventus. Uno stop che riduce ancora di più all’osso le turnazioni in difesa e che rischia di essere più serio del previsto.

Sulle condizioni del terzino ne ha parlato Radio Kiss Kiss Napoli, secondo le ultime, il calciatore rischierebbe di saltare tutto il mese di febbraio, ritornando in campo sono nelle prime settimane di marzo. Uno stop non da poco e sul mercato si valuta qualche mossa last-minute.

Napoli, preoccupano i tempi di recupero di Olivera. Conte preoccupato per il terzino

“Mathias Olivera è ancora fermo ai box, qualche giorno fa ha rimediato una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba sinistra e dovrà stare fuori per un po’il terzino uruguaiano potrebbe rimanere fuori per tutto il mese di febbraio, visto che i problemi al polpaccio necessitano sempre di un’attenzione particolare, essendo un punto fastidioso”.

“L’obiettivo è recuperarlo per il big-match contro l’Inter di inizio marzo. Toccherà a Spinazzola muoversi sulla fascia sinistra come accadde contro il Verona anche se per Conte l’ex Roma rappresenta una soluzione più performante con meno campo da coprire, giocando nel tridente d’attacco. Si fa di necessità virtù, l’alternativa è Mazzocchi ma Conte l’ha schierato soprattutto a destra”.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni del calciatore il giorno dell’infortunio: “Nel corso dell’allenamento di routine il terzino sinistro del Napoli Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l’iter riabilitativo per rientrare quanto prima”.