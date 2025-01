Napoli, Lukaku fa il direttore sportivo: l’attaccante ha chiamato e convinto un calciatore

Il rebus ala continua a invadere le stanze di Castel Volturno in casa Napoli. Gli azzurri dopo aver salutato Adeyemi, che ha rifiutato per accettare la Premier in estate, anche Garnacho sembra sempre più lontano col passare delle ore.

Secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport, il Napoli è in forte pressione su Francis Amuzu. L’esterno dell’Anderlecht è stato visionato dagli azzurri grazie anche alla complicità di Romelu Lukaku, che nella giornata di ieri ha avuto un contatto diretto con l’esterno, riuscendo a convincerlo. Convinto anche Antonio Conte che ha dato l’ok per l’arrivo del giovane.

Amuzu è l’ultima dell’idee di casa Napoli, che rispecchierebbe la volontà di De Laurentiis che sarebbe orientato a prendere l’esterno di peso solo quest’estate, quando ci sarà più tempo per fare mercato. Nel mentre serve coprire quella casella, il sogno resta Garnacho ma la trattativa si complica sempre di più.

Mentre per Lang è arrivato il “no” di Conte per problemi più comportamentali che altro. Per Amuzu sembra esserci l’ok del tecnico, anche se non è proprio il calciatore che rispecchia a pieno le sue richieste:

“Il Gremio Porto Alegre offre un contratto di 2 anni a 2 milioni di dollari netti a stagione. Con quell’accordo, l’Anderlecht potrebbe ottenere 1,2 milioni di euro. Il Napoli offre un accordo di tre anni. Romelu Lukaku ha parlato con Francis Amuzu, ha spinto affinché venisse al Napoli riuscendolo a convincere pienamente. Conte ha dato l’ok, anche se non era la sua priorità. Conte non vuole Noah Lang a causa del suo comportamento. Ad oggi, è 50-50 tra Gremio e Napoli. Francis prenderà una decisione oggi”.