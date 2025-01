ULTIM’ORA/ “Saint-Maximin al Napoli entro mezzanotte, c’è l’ok di Conte”. Le cifre

In un mercato invernale che si avvia verso la chiusura, il Napoli ha messo gli occhi su un talento di livello internazionale: Allan Saint-Maximin.

Secondo le ultime notizie, il club partenopeo sta lavorando intensamente per assicurarsi le prestazioni del francese, attualmente in prestito al Fenerbahçe dall’Al-Ahli, e sembra che entro la mezzanotte si possa arrivare a una conclusione positiva con l’ok di Antonio Conte. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato anche le cifre dell’affare: 4 milioni di euro fino a giugno, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto nell’accordo tra le parti.

Fabrizio Romano: “Saint-Maximin al Napoli, ci siamo”

Il mercato italiano chiude il 3 febbraio, ma con il mercato saudita che termina questa sera, ogni secondo conta. Il Napoli ha inviato una proposta di prestito all’Al-Ahli per Saint-Maximin, un giocatore conosciuto per la sua velocità, dribbling e capacità di cambiare le partite con giocate individuali. Le trattative sono in corso, e l’interesse del Napoli è stato confermato da diverse fonti vicine alla squadra azzurra.

Antonio Conte, il tecnico del Napoli, ha espresso il suo gradimento per Saint-Maximin come soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo. Il francese rappresenta una valida alternativa a Kvaratskhelia, garantendo dinamismo e imprevedibilità sulla fascia. La volontà di Conte e la necessità di un rinforzo di qualità prima della chiusura del mercato sembrano aver spinto il Napoli a fare un ultimo sforzo per chiudere l’affare.

Nonostante l’interesse e la volontà del Napoli, ci sono diverse complicazioni. Il Fenerbahçe, dove Saint-Maximin si trova attualmente in prestito, non sembra intenzionato a lasciarlo partire senza difficoltà. Inoltre, il calendario musulmano con oggi venerdì islamico potrebbe rallentare ulteriormente le trattative. Tuttavia, Saint-Maximin stesso ha mostrato apertura verso un eventuale trasferimento al Napoli, avendo contattato l’Al-Ahli per facilitare la rescissione del prestito con il Fenerbahçe.