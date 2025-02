IL RETROSCENA/ Conte è deluso per il mercato: “Non ha perdonato il Napoli per un episodio”

Antonio Conte non ha gradito per nulla la strategia di mercato del Napoli. Il retroscena del giornalista di Sky

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ha raccontato alcune vicende di casa Napoli ai microfoni di TMW Radio. In primo piano il mercato azzurro, che ha deluso tutti, partendo da Antonio Conte che non ha gradito per nulla la strategia legata al sostituto di Kvara.

Marchetti spiega la delusione di Conte dopo il mercato invernale del Napoli

“Sì senza dubbio ma è normale sia così. L’aspettativa di andare a sostituire Kvara c’era fin dal primo momento, il tecnico non ha perdonato gli azzurri per questo errore. Kvara è andato via nella prima metà di gennaio, l’opportunità di sostituirlo al meglio c’erano, anche e soprattutto il tempo di farlo”.

“Il Napoli ha cercato di andare a prendere un grande giocatore sull’esterno e si è visto da una parte una super valutazione del Manchester United (Garnacho) e dall’altra un no del calciatore (Adeyemi). Dopo si è andati su Saint-Maximin che però non è arrivato anche per problematiche burocratiche.

Alla fine è arrivato Okafor che non ci possiamo nascondere non era una prima scelta. Questo però non deve far levare il focus dal fatto che il Napoli è lì. In più bisogna sempre pensare che a gennaio il rischio di buttare i soldi è davvero alto. Se è stato o non è stato un errore lo sapremo a fine anno. Sicuramente la delusione ci potrà essere alla fine se non dovesse arrivare il sogno scudetto”.

“É stato un mercato intenso in cui tutte le squadre di Serie A sono state protagoniste. È stato anche un mercato di italiani in cui sono stati coinvolti i talenti del nostro Paese, questo è un buon segnale per il futuro. È stato un mercato che ha creato tante emozioni e alcune delusioni. Resta un mercato molto complicato come tutte le sessioni di gennaio e dove la differenza è stata anche l’esperienza“.