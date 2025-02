Manuel Parlato è un nome che ha recentemente fatto notizia nel mondo del giornalismo sportivo italiano, soprattutto dopo l’episodio che lo ha visto protagonista su Sportitalia il 4 febbraio 2025.

Chi è Manuel Parlato, il giornalista licenziato da Criscitiello in diretta tv su Sportitalia

Nato il 24 giugno 1975 a Napoli, Manuel Parlato si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. La sua passione per il giornalismo sportivo lo ha portato a costruire una carriera che tocca vari ambiti del settore.

Ex poliziotto, Parlato ha iniziato il suo percorso professionale le giornalismo come inviato speciale per Canale 21 nel 2018, dedicandosi principalmente al calcio napoletano. Nel 2020, ha iniziato la propria collaborazione con l’emittente tv Sportitalia, dove è diventato corrispondente giornalistico.

La sua esperienza non si limita solo alla televisione; ha anche ricoperto il ruolo di direttore responsabile della piattaforma VincituNews, dimostrando una versatilità che lo ha portato a esplorare diversi ambiti del giornalismo sportivo.

La sua passione per il Napoli si riflette anche nella sua produzione letteraria. Manuel Parlato ha scritto tre libri sulla storia del club partenopeo:

Fabio Cannavaro, lo scugnizzo d’oro (2007)

Da Maradona a De Laurentiis (2009)

La beffa di Anfield (2011)

Questi volumi evidenziano il suo profondo legame con la squadra della sua città natale e la sua capacità di raccontare storie di calcio attraverso la scrittura.

L’Espisodio del Licenziamento

Il 4 febbraio 2025, durante una diretta televisiva su Sportitalia, Manuel Parlato è stato “licenziato” in diretta dal direttore Michele Criscitiello. L’episodio è scaturito da un commento di Parlato riguardo a una gag fatta da Tancredi Palmeri sul calciomercato del Napoli.

Parlato aveva criticato l’ironia di Palmeri, sottolineando che non era stata apprezzata dai tifosi napoletani, portando Criscitiello a interrompere bruscamente il collegamento e a dichiarare che Parlato non avrebbe più lavorato per Sportitalia.

Questo evento ha scatenato polemiche e solidarietà verso Parlato sia da parte del Napoli che di vari sindacati giornalistici, con l’Ordine dei Giornalisti della Campania che ha valutato l’invio di un esposto disciplinare contro Criscitiello.

Vita Privata e Interessi

Oltre al giornalismo, Manuel Parlato è noto per il suo interesse nel padel, sport per il quale è anche istruttore di primo livello. Ha fondato l’associazione che ha installato il primo campo di padel tennis in Campania nel 2015, dimostrando un impegno nel promuovere questo sport nella sua regione.