Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: Conte ha un dubbio

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: per Conte un unico dubbio

Il Napoli si appresta ad ospitare l’Udinese in quello che sarà il posticipo domenicale della 24esima giornata del campionato italiano di Serie A. Gli azzurri vorranno allungare la striscia di risultati utili consecutivi, e soprattutto continuare a mantenere quantomeno le distanze invariate dall’Inter, che segue al secondo posto a -3.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni | SERIE A

Per Antonio Conte un unico dubbio, che riguarda la linea difensiva: Alessandro Buongiorno è infatti rientrato a disposizione, e potrebbe essere schierato dall’inizio.

Per ora, però, il tecnico salentino sembra orientato a confermare Juan Jesus, aspettando che l’ex Torino ritrovi senza fretta la migliore condizione. Sarà comunque in panchina, come all’Olimpico contro la Roma.

Queste le probabili formazioni del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Juan Jesus-Buongiorno 60-40%

Indisponibili: Olivera

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic

Ballottaggi: Rui Modesto-Ekkelenkamp 55-45%, Rui Modesto-Zemura 55-45%

Indisponibili: Okoye, Touré

DOVE SEGUIRLA – Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta social sulle pagine Facebook Calcio Napoli Vesuviolive.it, Napoli Live e Vesuvio Live