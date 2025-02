IL RETROSCENA/ Manna ci aveva provato per Joao Felix ma il portoghese aveva una priorità

Il Napoli le ha davvero provate tutte per sostituire al meglio Khvicha Kvaratskhelia dopo il suo passaggio al PSG. Tanti i nomi fatti, da Garnacho ad Adeyemi, fino ad arrivare a Noah Okafor, che non ha convinto (almeno per ora) proprio nessuno.

Secondo quanto riportato dai colleghi della RAI, il Napoli si è provato ad infilare all’ultimo nell’affare tra Milan e Chelsea per Joao Felix. Il portoghese doveva essere un colpo a sorpresa, un coniglio che esce dal cilindro. Il calciatore però non ha voluto sentire storie, aveva dato la sua parola ai rossoneri e non voleva disonorarla.

Il sogno Joao Felix al Napoli e una trattiva chiusa sul nascere per Giovanni Manna

Il portoghese è stato contattato poco prima di chiudere col Milan, ma non ha voluto aprire ulteriori porte. La parola data ai rossoneri era molto importante per lui ed ha rifiutato la proposta di Giovanni Manna sul nascere:

“Manna in conferenza stampa ha denunciato il ricatto dell’entourage di Kvara, sullo sfondo c’era il famigerato articolo 17. E’ andata peggio con Danilo, aveva detto sì al Napoli. L’intermediario a metà gennaio era stato a cena a casa di Manna, tutto definito, poi l’inatteso dietrofront per problemi familiari. Moglie e figli avevano voglia di tornare in Brasile“.

“Napoli deluso anche da Chiesa, ha preferito un ruolo da comprimario anziché essere leader in riva al Golfo. Manna ci ha provato anche per Joao Felix, ma ormai era già stato promesso a Sergio Conceicao al Milan. Conte deluso, ma non certo rassegnato, rispetterà il contratto, ma ha chiesto a De Laurentiis di fare chiarezza con la città, lo Scudetto deve essere un’opportunità e non un obiettivo. In attesa del prossimo mercato“.