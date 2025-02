UFFICIALE/ Infortunio Neres, bollettino medico e tempi di recupero: quali partite salterà

Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo gli infortuni di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, il club ha infatti diramato una nota ufficiale nella quale segnala l’entità del risentimento muscolare capitato a David Neres nel finale del match pareggiato allo stadio Maradona contro l’Udinese.

SSC Napoli, infortunio David Neres: il bollettino e i tempi di recupero

Questo il comunicato: “Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

Per questo tipo di infortunio, i tempi di recupero variano dalle 2 alle 4 settimane: il calciatore salterà dunque certamente le prossime due trasferte (Lazio e Como), e molto probabilmente anche il match scudetto contro l’Inter.

Bisognerà valutare se riuscirà a recuperare per la gara contro il Venezia, in programma il 16 marzo, oppure se ne riparlerà direttamente dopo la sosta per rivederlo in campo.