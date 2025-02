Emergenza Napoli, Conte valuta due soluzioni tattiche: i dettagli

La notizia dell’infortunio di David Neres ha completamente ribaltato i piani di Antonio Conte in vista della trasferta di sabato contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma.

Il tecnico salentino, che stava pregustando il rientro di Buongiorno, dovrà fare a meno anche del brasiliano oltre a Spinazzola e Olivera.

SSC Napoli: dopo l’infortunio di Neres, Conte valuta due soluzioni tattiche

Le soluzioni a disposizione dell’allenatore a questo punto rimangono due, e prevedono entrambe l’esclusione di Pasquale Mazzocchi, apparso in difficoltà contro Roma e Udinese.

La prima è un 4-3-3 più difensivo, con Juan Jesus schierato da terzino sinistro, Rrahmani e Buongiorno centrali, Di Lorenzo a destra, centrocampo classico con Lobotka, Anguissa e McTominay, Politano a destra, Ngonge in vantaggio su Raspadori a sinistra e Lukaku terminale offensivo.

La seconda soluzione sarebbe un ritorno alle origini per Conte: 3-5-2 con Buongiorno, Rrahmani e Juan Jesus, Di Lorenzo a destra, McTominay, Anguissa e Lobotka al centro, Politano a sinistra e Raspadori a supporto di Lukaku.

Il mister avrà tre giorni per valutare la soluzione più adeguata, poi bisognerà cucire il vestito migliore per non lasciare altri punti per strada.