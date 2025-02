Napoli, shock Neres: i tempi di recupero sono ancora più lunghi. Ecco quando tornerà

Piove sul bagnato in casa Napoli. Sembra essere una vera a propria maledizione quella che sta vivendo la fascia sinistra di Antonio Conte, con Spinazzola, Olivera e David Neres out. Il brasiliano però è quello che preoccupa di più.

L’infortunio subito ieri ha spaventato tutto l’ambiente azzurro. I tempi di recupero sono in questo momento l’argomento caldo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe tornare in campo per l’ultima sfida di marzo. Una botta pesante per una squadra che a sinistra adesso ha solo un Okafor da ritrovare.

Neres spaventa il Napoli, i nuovi tempi di recupero preoccupano tutti

Questa la previsione del Corriere dello Sport sul rientro del brasiliano dopo l’infortunio rimediato contro l’Udinese: “Neres, dicevamo, dovrà stare fuori cinque settimane. Giorno più o giorno meno, dipende come sempre dalla reazione individuale alle terapie e poi alla tabella riabilitativa.

Andando dritti al punto, salterà la partita di sabato con la Lazio a Roma; la successiva trasferta di Como del 23 febbraio; lo scontro scudetto con l’Inter del 2 marzo al Maradona; Napoli-Fiorentina del 9 marzo e Venezia-Napoli del 16 marzo. A dare una mano, poi, ci penserà la sosta: rettilineo finale e prevedibile rientro a Fuorigrotta contro il Milan il 30 marzo”.

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni del calciatore: “Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

Saranno decisive le prossime settimane, quando il calciatore rimetterà piede sul campo per ritrovare la forma migliore. Con tutta probabilità il brasiliano salterà lo scontro diretto contro l’Inter del prossimo 2/3 marzo.