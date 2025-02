L’INDISCREZIONE/ Conte aveva chiesto Zaccagni: le cifre dell’offerta del Napoli rifiutata

La fascia sinistra del Napoli continua a perdere pezzi. Out Spinazzola e Olivera, oltre a David Neres, l’ultimo di questa lista per ordine temporale. In un’emergenza totale, il Messaggero svela una clamorosa indiscrezione riguardante Mattia Zaccagni.

L’ala sinistra della Lazio, secondo il quotidiano era una delle richieste di Antonio Conte per il mercato di gennaio come post Kvara. Complice anche la procura di Mario Giuffredi, gli azzurri hanno voluto provare un serio affondo, ma senza però riuscire a strappare il calciatore a Claudio Lotito.

La pazza idea di Zaccagni al Napoli, l’offerta proposta da De Laurentiis a Lotito

In avvicinamento alla partita di sabato che sarà proprio tra i laziali e il Napoli, spunta un clamoroso retroscena attorno a Mattia Zaccagni. Il calciatore era una delle richieste di Antonio Conte per il post Kvara.

L’affare però non è mai andato in porto, nonostante l’offerta del Napoli che toccava i venti milioni di euro. L’ottimo rapporto tra i due presidenti non è servito in questo caso e il capitano biancoceleste non si è sentito di tradire la sua squadra.

“A gennaio, dopo l’addio di Kvara e date le difficoltà ormai note per i vari Garnacho e Adeyemi, il Napoli ci ha provato per Mattia Zaccagni. Antonio Conte voleva il capitano della Lazio a tutti i costi per il dopo Kvara ma sia il calciatore che il club biancoceleste hanno chiuso le porte a un trasferimento in azzurro”

De Laurentiis aveva chiamato Lotito perché Conte aveva indicato il 10 biancoceleste per il dopo-“Kvaratskhelia ma il giocatore ha subito detto no, prima in privato e poi in pubblico. C’era stato un sondaggio con il manager Giuffredi, era stata paventata alla Lazio la possibilità di mettere 20 milioni a bilancio” ma è arrivato un secco no anche da Lotito”.