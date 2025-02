Antonio Conte sembra aver scelto l’assetto tattico con cui affronterà la Lazio sabato allo stadio Olimpico dalle ore 18.

Il tecnico salentino presumibilmente si affiderà al suo fidato 3-5-2, abbandonando almeno temporaneamente il 4-3-3.

Lazio-Napoli, Conte torna al 3-5-2: in campo Raspadori

In attacco, al fianco di Romelu Lukaku, giocherà Giacomo Jack Raspadori, che non partiva titolare dal 31 agosto scorso, quando il Napoli sconfisse in rimonta il Parma allo stadio Maradona.

In difesa rientrerà Alessandro Buongiorno, al fianco di Amir Rrahmani e Juan Jesus, mentre a centrocampo ci sarà l’altra grande novità, con Matteo Politano che agirà a tutta fascia sul versante sinistro e Giovanni Di Lorenzo si muoverà su quello opposto.

Al centro, confermato il trio Lobotka-Anguissa-McTominay. Alle ore 13 di oggi, Conte parlerà in conferenza stampa, sciogliendo presumibilmente gli ultimi dubbi.