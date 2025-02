IL RETROSCENA/ Dalla Turchia: Osimhen ha rifiutato la Juventus a gennaio per amore del Galatasaray

Victor Osimhen è stato protagonista anche nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal il noto giornalista turco Yakup Cinar, il nigeriano è stato obiettivo di Giuntoli e della Juventus prima di puntare a Kolo Muani. Ma per amore del popolo turco, l’ex Napoli ha rifiutato.

“Sebbene il contratto di Victor Osimhen non prevedesse una clausola che gli vietava di andarsene, Osimhen ha promesso al club e ai tifosi che avrebbe rifiutato ogni offerta a gennaio per restare fino a fine stagione. La Juventus, lo United e il Chelsea lo volevano, ma Osimhen ha mantenuto la parola“.

Buchi Laba, giornalista nigeriano di Wazobia Max Tv e amico di Victor Osimhen, attraverso un lungo video pubblicato su X ha poi voluto dire la sua: “Ho letto molte cose sul futuro di Victor Osimhen, sul perché ha scelto di rimanere al Galatasaray e sulla sua clausola rescissoria: voglio fare chiarezza.

È vero che c’era una clausola rescissoria valida a gennaio, perché Victor ci teneva a proteggere i suoi interessi. Aveva avuto diversi accordi verbali con il Napoli che alla fine il Napoli non aveva rispettato, quindi la clausola gli serviva per tutelarsi. Ricordatevi che Victor aveva firmato il suo rinnovo contrattuale col Napoli con una clausola da 130 milioni di euro, poi scesa a 75 milioni.

Poi è andato al Galatasaray e quando ha stretto la mano del presidente gli ha promesso che non sarebbe andato via a gennaio. Gli ha detto: “Per piacere, fidati delle mie parole: non lascerò il Galatasaray. Anche se ho una clausola rescissoria, non me ne andrò”. La clausola gli serviva solo per tutelarsi.

Osimhen aveva già scelto di restare a Napoli a fine mercato. Fu il Napoli a chiamare il Galatasaray per proporre Osimhen: l’affare si fece in due ore, la società venne con un jet privato a Roma. Poi Victor è arrivato in Turchia, ha visto l’atmosfera, i tifosi, lo stadio, si è innamorato dei tifosi del Galatasaray. È lì che ha deciso che non avrebbe utilizzato quella piazza come trampolino di lancio, ma avrebbe dato tutto se stesso per quella maglia, provando a vincere l’Europa League. Ecco perché ha scelto di restare”.