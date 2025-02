Tegola Napoli, si ferma Pasquale Mazzocchi: il motivo e i tempi di recupero

Si ferma Pasquale Mazzocchi per infortunio, il Napoli perde un'altra pedina in vista di Como

Nemmeno il tempo di recuperare Leonardo Spinazzola che il Napoli perde per infortunio Pasquale Mazzocchi. Continua il periodo difficile per gli azzurri che perdono un’altra pedina in visto della delicata trasferta di Como in programma domenica.

Nel corso dell’allenamento odierno, il terzino ex Salernitana si è fermato a seguito di un risentimento muscolare. Nel corso della giornata saranno fatti tutti i controlli del caso per poi poter stabilire i tempi di recupero e l’iter da seguire tra palestra e allenamenti.

“Nel corso dell’allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo”, si legge nella nota ufficiale.