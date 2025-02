Quando si giocherà Napoli-Inter: spunta la data della sfida scudetto

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, svoltosi oggi, venerdì 21 febbraio 2025 a Nyon, ha regalato all’Inter il Feyenoord come avversario.

I nerazzurri, qualificati direttamente a questa fase grazie al quarto posto nella fase a gironi, scenderanno in campo per l’andata mercoledì 5 marzo 2025 alle 18:45 a Rotterdam, con il ritorno fissato a San Siro per l’11 marzo alle 21:00.

Napoli-Inter, quando si giocherà il big match del Maradona

Con il calendario europeo ormai definito, l’attenzione dei tifosi si sposta ora sul prossimo scontro diretto in Serie A tra Napoli e Inter, un match cruciale nella lotta per lo scudetto, previsto per la 27ª giornata di campionato.

Napoli-Inter è attualmente in programma per il weekend dell’1-2 marzo 2025 allo stadio Diego Armando Maradona.

La partita di Champions League contro il Feyenoord del 5 marzo offre un’indicazione chiara sulle possibili opzioni. La Lega Serie A annuncerà a breve il programma ufficiale della giornata, ma già si può già ipotizzare che si disputerà sabato 1 marzo 2025 alle ore 18.

Le possibili date

Sabato 1 marzo 2025, ore 18:00

Questa sembra l’opzione più probabile. Giocare di sabato pomeriggio permetterebbe all’Inter di avere oltre tre giorni di riposo prima della trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord, prevista per mercoledì 5 marzo alle 18:45.

Domenica 2 marzo 2025, ore 20:45

Un’alternativa potrebbe essere la domenica sera, orario tradizionale per i big match di Serie A. Tuttavia, questa opzione sembra quasi impossibile da praticare: giocare alle 20:45 di domenica lascerebbe all’Inter meno di 72 ore per recuperare e viaggiare verso l’Olanda, un intervallo troppo ristretto considerando l’importanza dell’impegno europeo.

La conferma ufficiale arriverà nei prossimi giorni, presumibilmente entro lunedì 24 febbraio, quando la Lega Serie A pubblicherà gli orari definitivi della 27ª giornata.

Il fatto che l’Inter giochi l’andata degli ottavi in trasferta come testa di serie (con ritorno in casa l’11 marzo) offre comunque un quadro chiaro per la programmazione.