ULTIM’ORA/ Napoli, si ferma anche Anguissa: i tempi di recupero

Tegola in casa Napoli, prima della sfida contro l’Inter si è infortunato anche Frank Anguissa. Il calciatore tanto discusso nella scorsa settimana per la sua “diffida”, salterà il big match di sabato pomeriggio. Per i tempi di recupero si dovrà aspettare i prossimi giorni per avere un quadro chiaro della situazione.

Il comunicato del Napoli sull’infortunio di Zambo Anguissa

Il centrocampista ha riportato un infortunio, come comunicato dalla SSC Napoli nel suo bollettino medico:

“Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.