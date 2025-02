Infortuni Napoli, Tuttosport ironizza: “Da città del sole a quella del soleo”

Il quotidiano piemontese Tuttosport ironizza così sul momento critico in chiave infortuni in casa SSC Napoli.

Ironia Tuttosport: “Napoli da città del sole a quella del soleo”

Questo quanto riportato dal giornale:

“Napoli da città del sole è diventata quella del soleo. Vale a dire il muscolo che da qualche tempo sta tormentando il cammino di Antonio Conte e del suo Napoli.

Dopo gli infortuni di Olivera, Spinazzola, Mazzocchi e Neres, ora a fermarsi per problemi al polpaccio è Anguissa.

Una coincidenza beffarda, visto che il tecnico salentino aveva deciso di far riposare il centrocampista, relegandolo in panchina per la prima volta in stagione contro il Como. Scelta motivata anche dalla diffida: con un giallo al Sinigaglia avrebbe saltato la gara con l’Inter”.