VIDEO/ Incredibile: Doveri, Conte e Lukaku si ritrovano al Maradona in un Napoli-Inter. Come andò

Per un balordo scherzo del destino, l’arbitro Doveri ritroverà allo stadio Maradona Antonio Conte e Romelu Lukaku dopo 4 anni e 2 mesi, sempre in un Napoli-Inter.

All’epoca le differenze sostanziali erano due: in primis, l’impianto si chiamava ancora San Paolo perché il Pibe de Oro era ancora tra noi. In secundis, allenatore e calciatore arrivarono a Fuorigrotta da avversari, e per i partenopei furono dolori.

Doveri, Conte e Lukaku: il precedente del 2020 in un altro Napoli-Inter. Come finì

Si, perché in quella partita Big Rom realizzò una doppietta, con la collaborazione di Alex Meret, che in occasione del secondo gol si fece goffamente scivolare la palla tra le gambe. Il match terminò 3-1 in favore dei nerazzurri, con tanto di abbraccio finale tra Conte e Lukaku.

In quella sfida, Doveri ammonì tra gli altri anche l’allenatore salentino per proteste. La stagione terminò per Conte e Lukaku con una doppia, cocente amarezza: il secondo posto in campionato a un solo punto dalla Juventus, e la finale di Europa League persa contro il Siviglia (2-3) con un autogol proprio di Romelu.

Il Napoli, allenato all’epoca da Rino Gattuso, vinse la Coppa Italia ai calci di rigore contro i bianconeri.