Inzaghi avrà cinque assenti in vista di Napoli-Inter: è emergenza sulle fasce

Domani pomeriggio andrà in scena il big match al Diego Armando Maradona tra Napoli e Inter. Una partita che dirà tanto sulla corsa scudetto. Gli uomini di Antonio Conte puntano al controsorpasso dopo aver perso la vetta nell’ultimo turno con la sconfitta in quel di Como.

Il punto sulla squadra di Simone Inzaghi in vista di Napoli-Inter

Per Simone Inzaghi saranno cinque le assenze in vista della partita di domani. Nell’elenco dei convocati mancheranno sicuramente: Di Gennaro, Yann Sommer, Carlos Augusto. In settimana si sono poi fermati anche gli esterni Matteo Darmian (uscito anzitempo nella sfida di Coppa Italia contro la Lazio) e Nicola Zalewski.

Sorride invece in avanti il tecnico piacentino. Arnautovic ha recuperato dalla sfida di Coppa Italia e ci sarà anche Marcus Thuram. L’attaccante francese ha stretto i denti nelle ultime settimane e dopo due partite di stop è tornato ad allenarsi in gruppi dalla seduta di ieri. Dubbi sulla sua titolarità, visto il fitto calendario dei nerazzurri, ma sarà con certezza della partita. Nuova chance per Taremi? L’attaccante non convince ma potrebbe essere lui il partner d’attacco dal primo minuto del tanto discusso Lautaro Martinez.