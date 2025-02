Romelu Lukaku e Gigi D’Alessio ospiti della prossima puntata di “C’è posta per te”

Non solo calcio per Romelu Lukaku. Il bomber del Napoli sarà ospite nella prossima puntata di “C’è posta per te”. L’annuncio ufficiale è arrivato sui canali ufficiali della trasmissione di Canale 5. L’attaccante però non sarà l’unico ospite speciale di serata.

Oltre la star azzurra, ci sarà anche il cantante Gigi D’Alessio. Non si sa altro però della puntata, sempre dal post pubblicato dai social media della trasmissione di Maria De Filippi si può apprezzare solo il momento in cui il calciatore del Napoli entra nello studio.

Lukaku a “C’è posta per te”, la sorpresa per un tifoso del Napoli

Le storie raccontate all’interno del programma, tra momenti di commozione, veri sentimenti e forti emozioni, mostrano il coraggio di chi cerca di riunire la propria famiglia, la complessità delle relazioni umane e la felicità di chi riesce a incontrare finalmente il proprio beniamino, come nella prossima puntata.

C’è tanta curiosità per scoprire la storia in cui sarà protagonista il calciatore e come sarà la reazioni di colui che lo incontrerà per la prima volta. Per il calciatore belga è la prima apparizione televisiva in Italia lontano dal campo da calcio.