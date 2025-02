Conte: “Febbraio? No, il mese più difficile è stato decisamente un altro”

Antonio Conte in conferenza stampa

“Altro che febbraio. Il mese più difficile dei 7 passati a Napoli è stato certamente quello di agosto“. Ha risposto così il tecnico Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter.

Antonio Conte: “Il mese più difficile a Napoli non è stato febbraio”

A chi gli chiedeva se quello appena terminato fosse stato il periodo più complicato della sua gestione all’ombra del Vesuvio, visti soli 3 punti conquistati in 4 partite e i tanti infortuni che hanno caratterizzato in negativo il rendimento della sua squadra, Conte ha ricordato come nell’estate del suo arrivo il momento fosse decisamente più cupo.

Quelle incertezze e quella negatività dilagante non sono state certo rimosse dal salentino. Anzi, sulle ceneri del periodo più buio degli ultimi 14 anni, ci ha costruito una straordinaria cavalcata che porterà il Napoli domani, come sottolineato da lui stesso, a giocare con orgoglio un ‘top match’.