Mediaset attacca Lobotka: “Imbarazzante ai microfoni di DAZN”. Ecco il motivo

Il centrocampista slovacco è finito al centro di una critica da parte di Mediaset a seguito dell’intervista fatta nel post-partita ai microfoni di DAZN. Sotto la lente d’ingrandimento c’è il suo italiano, nonostante cinque anni in azzurro, il calciatore preferisce fare le interviste in inglese.

Lobotka attaccato per l’intervista post Napoli-Inter, il motivo è la lingua parlata

“Stanislav Lobotka dietro la lavagna. Non certo per la sua prova in Napoli-Inter (è stato anzi il migliore in campo), ma per un’insufficienza pesante… in italiano. Il regista slovacco è arrivato a Napoli nel gennaio 2020, poco prima che il Covid devastasse il mondo.

Ebbene, sabato sera nel post partita di Dazn ai microfoni era quasi imbarazzante. Complimenti per il suo inglese, certo non per l’italiano. Assolutamente inconcepibile che dopo cinque anni non spiccichi una parola d’italiano. Eppure viene anche dall’Est, dove hanno una certa predisposizione per le lingue. Ricordiamo ad esempio Zibì Boniek. Il campione polacco che arrivò alla Juventus nell’estate del 1982 dopo poche settimane parlava la lingua di Dante meglio di tanti italiani…”.

Queste invece le parole tanto discusse del calciatore: “Una magnifica sensazione, non siamo felici perché volevamo vincere ma questo è il calcio. Conte ci ha detto di continuare ad attaccare. Billing è un giocatore molto importante per noi, che si allena sempre al cento per cento e sta crescendo tanto”.