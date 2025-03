Billing convince tutti: il Napoli pronto a riscattarlo. Le cifre e i dettagli

Una prestazione solida in quel di Como e il gol che tiene in vita la corsa scudetto contro l’Inter. Le ultime settimane di Billing sono state chiave per il suo futuro con la maglia del Napoli. Il centrocampista ha convinto tutti e adesso si corre verso il riscatto.

Bastano dieci milioni per acquistare completamente il giocatore dal Bournemouth. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna, gli azzurri colpiti dalle ottime prestazioni del giocatore stanno seriamente pensando al riscatto.

Billing resta a Napoli? Gli azzurri corrono verso il riscatto dell’inglese

“Billing show, sua la rete del pari con l’Inter. Tutti parlano di lui. Un giocatore che da sempre era abituato anche a segnare. Il Napoli l’ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth a gennaio.

Il Napoli ora, si sta interrogando sulla possibilità di riscattarlo a fine stagione a 10 milioni di euro. Una valutazione che il ds Manna con De Laurentiis vorrà approfondire nelle prossime settimane per avere ulteriori conferme. Ma Billing dopo appena due presenze, meno di 90′ in campo e un gol sta già convincendo tutti”.

Queste le parole del giocatore il giorno della presentazione: “Venire qui a Napoli è un bellissimo traguardo: tutti ti amano e vorrebbero fare foto con te. Si avverte subito che è un posto caloroso, con tifosi appassionati. Questo ha certamente un impatto forte su noi giocatori, perché quando scendiamo in campo siamo pronti a giocare con il fuoco dentro.”

“Grazie a tutti per i vostri messaggi e per il caloroso benvenuto: significa molto per me. Non vedo l’ora di lottare per voi, sentire tutta la vostra passione e la vostra energia. Questo mi spinge a migliorare sempre di più. Voglio raggiungere grandi traguardi con voi. Forza Napoli!“