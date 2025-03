Il sindaco di Castel Volturno: “Ecco quando sarà pronto il nuovo centro sportivo del Napoli”

A Radio Napoli Centrale ha parlato il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino. Focus sulle future strutture del Napoli, tra cui il tanto discusso centro sportivo. A ‘Un calcio alla Radio’ il primo cittadino ha voluto dare delle date ben precise per la fine dei lavori, invitando tutti i tifosi a non diffondere fake news.

Il sindaco Marrandino sul centro sportivo del Napoli. Ecco quando sorgerà il “nuovo impero azzurro”

“Diffidate dal gossip che si crea intorno alla questione centro sportivo. Come Comune di Castel Volturno abbiamo avuto anche delle altre interlocuzioni. Sul tavolo del Napoli e del presidente ci sono le nostre proposte e quelle di altri privati.

Ci sono delle trattative con altri privati? Sì, assolutamente. La società sta valutando le condizioni migliori. L’amministrazione comunale si sta impegnando che il Napoli resti a Castel Volturno. Aspettiamo la decisione della società.

Centro Sportivo pronto nella primavera del 2026? La volontà è quella, anche perché lo scenario è davvero plausibile. Il nostro ruolo è quello di agevolare e sostenere le iniziative imprenditoriali. Tale operazione è fondamentale per il nostro territorio. Il presidente ha dei contatti diretti con tutti i profili interessati. Basta strumentalizzazioni, basta allo sciacallaggio. Questo centro sportivo per il Napoli sarà lustro sia per il territorio che per la società stessa“.

Ecco dove sorgerà il nuovo impianto

A Castel Volturno la famiglia Coppola, già proprietaria dell’attuale struttura di Castel Volturno, avrebbe a disposizione tutto lo spazio che il Napoli chiede. La trattativa è anche in uno stato molto avanzato e ad oggi sembra l’ipotesi più facilmente percorribile. In seconda battuta resta sempre aperta la pista che porta ad Afragola, perché De Laurentiis vuole tenersi aperto un piano B in caso di problemi ma è molto remota.