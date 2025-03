Venezia-Napoli aperta ai residenti in Campania: info e prezzo dei biglietti

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Venezia-Napoli, in programma domenica 16 marzo 2025, alle ore 12:30 allo stadio Penzo di Venezia, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 15:00 di mercoledì 12 marzo 2025, esclusivamente presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket.

Venezia-Napoli, info e prezzi biglietti settore ospiti: trasferta aperta ai residenti in Campania

Come da disposizioni delle autorità competenti, coloro che sono residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti e, solo se possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 15 marzo 2025.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Il prezzo dei biglietti per il Settore Ospiti è di € 45,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Si informa inoltre che il Settore Ospiti non dispone di postazioni riservate a persone con disabilità in carrozzina.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.veneziafc.it/stadium-regulations