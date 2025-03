“Ho molti dolori, è arrivato il momento…”: l’emozionante annuncio di Mertens

Dries Mertens, l’amato ex attaccante del Napoli e attuale stella del Galatasaray, ha sorpreso i tifosi con un annuncio che segna la fine di un capitolo importante della sua carriera.

Il 37enne belga, secondo quanto riportato dal quotidiano turco Takvim e ripreso da varie testate italiane, ha dichiarato che al termine della stagione in corso lascerà il club di Istanbul.

Una decisione che chiude un’esperienza significativa in Turchia, dove Mertens è arrivato nell’estate del 2022 dopo aver detto addio al Napoli, squadra con cui ha scritto pagine indelebili di storia.

Dries Mertens annuncia l’addio al Galatasaray

L’annuncio è arrivato dopo un confronto con l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk. Mertens avrebbe spiegato: “Dopo gli allenamenti e le partite, ho molti dolori. Penso che sia arrivato il momento di fare un passo indietro”.

Parole che riflettono la consapevolezza di un fisico che, nonostante la volontà ferrea e la passione per il gioco, non regge più i ritmi intensi del calcio professionistico. Con 125 presenze, 24 gol e 41 assist con la maglia dei “Leoni”, il belga ha comunque lasciato il segno, contribuendo alla conquista di due Super Lig consecutive.

La decisione di Mertens non giunge del tutto inaspettata. Già nell’agosto del 2023, durante una conferenza stampa prima di una partita di Champions League, aveva accennato alla possibilità che quella potesse essere la sua ultima stagione, salvo poi rinnovare con il Galatasaray fino al 2025.

Ora, però, sembra che il momento del ritiro – o almeno dell’addio al club turco – sia davvero vicino. “Voglio provare altre cose nella mia vita”, aveva detto in passato, lasciando intravedere un futuro lontano dai campi, forse come allenatore o in un ruolo diverso nel mondo del calcio.

Per i tifosi del Napoli, Mertens resta un’icona. Soprannominato “Ciro” in onore del figlio nato a Napoli, il belga ha trascorso nove anni in maglia azzurra, diventando il miglior marcatore della storia del club con 148 gol, superando persino Diego Armando Maradona.

Il suo legame con la città partenopea è rimasto intatto anche dopo il trasferimento in Turchia: Mertens torna spesso a Napoli, dove possiede una casa a Palazzo Donn’Anna, e ha sempre espresso un affetto profondo per i napoletani.

L’addio al Galatasaray potrebbe segnare anche la fine della sua carriera da giocatore. Sebbene non abbia ancora chiarito se si ritirerà definitivamente dal calcio giocato o cercherà un’ultima avventura altrove, la sensazione è che Mertens stia preparando il terreno per una nuova fase della sua vita. I tifosi, sia quelli turchi che quelli napoletani, si preparano a salutare un campione che ha conquistato tutti con il suo talento, la sua grinta e la sua umanità.

Per ora, resta da vivere l’ultima parte di questa stagione con il Galatasaray. Dries Mertens, il “folletto” belga che ha fatto sognare milioni di appassionati, è pronto a scendere in campo per un ultimo ballo, prima di appendere gli scarpini al chiodo o sorprenderci ancora una volta con una nuova sfida.