Nessuno come lui contro la Fiorentina, così Gilmour si è preso il Napoli: il dato impressionante

Billy Gilmour rappresenta la novità tattica più importante introdotta in questa stagione da Antonio Conte. L’intuizione del tecnico salentino, che ha fatto di necessità virtù dopo l’infortunio di Frank Zambo Anguissa, ha completamente stravolto il modo di giocare della squadra.

Così Billy Gilmour si è preso una maglia da titolare: l’impressionante statistica

Il doppio playmaker ha dato geometrie e qualità alla manovra, ma non ha tolto nulla in fase di interdizione. Nonostante lo scozzese avesse giocato poco più di 400′ prima di scendere in campo contro l’Inter, ha dimostrato di avere una forma fisica invidiabile, frutto del grande lavoro fatto in settimana.

Contro la Fiorentina, Gilmour ha corso più chilometri di tutti: ben 13.021, quasi uno in più del compagno di reparto Stanislav Lobotka. Il confronto con gli avversari è quasi umiliante: il viola che ha coperto più campo, Cher Ndour, ha percorso 11.628 km. Billy lo ha superato di un chilometro e mezzo: impressionante.