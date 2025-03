Antonio Conte, relax alla Reggia di Caserta: continua il suo tour tra le bellezze campane

Il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte, prosegue il proprio tour tra le bellezze del territorio campano.

SSC Napoli, Antonio Conte visita la Reggia di Caserta

Questa mattina si è recato, per una giornata di relax dopo la grande vittoria di ieri contro la Fiorentina, alla meravigliosa Reggia di Caserta. “Questa mattina – si legge dalle pagine social della Reggia – è venuto a farci visita Antonio Conte, allenatore del Napoli Calcio. Accompagnato dal nostro staff, ha visitato gli Appartamenti Reali e gli straordinari spazi del complesso vanvitelliano, lasciandosi affascinare dalla bellezza del nostro Museo”.

Nell’ultima conferenza stampa, l’allenatore salentino aveva sottolineato come per lui fosse fondamentale collegarsi con il territorio, per viverlo e assorbire le energie e le sensazioni del luogo in cui allena, per poi riversare tutta la positività sul campo.