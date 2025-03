ULTIM’ORA – Castel Volturno, gli aggiornamenti sulle condizioni di McTominay e Neres

Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport, Antonio Conte può sorridere soprattutto per il reparto d’attacco: oltre all’ottimo stato di formadi Lukaku e Raspadori, con quest’ultimo autore di 3 reti nelle ultime 4 gare, c’è il tanto atteso ritorno di David Neres, che ha risolto i recenti guai muscolari.

SSC NAPOLI, ultim’ora Sky: le ultime su Neres e McTominay

Il brasiliano sarà dunque nuovamente disponibile per la sfida contro il Venezia. Qualche preoccupazione, invece, per Scott McTominay, sostituito prima del previsto nel match contro la Fiorentina per un affaticamento muscolare, anche se sembra in grado di partire titolare al fianco di Lobotka e della sorpresa Gilmour.