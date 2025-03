Bonucci racconta: “Quest’estate ero ad un passo dal Napoli”. Ecco il ruolo proposto

Leonardo Bonucci si racconta nel podcast della Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati dall’ex difensore tra cui quello legato ad Antonio Conte. Il tecnico pugliese è stato quello più importante nella carriera dell’ex Juventus.

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Bonucci quest’estate, come raccontato da lui, ha avuto una proposta dallo stesso Conte per entrare nel suo staff tecnico a Napoli. La risposto alla proposta però è stata “inaspettata”.

Bonucci al Napoli con Conte? L’aneddoto raccontato dall’ex Juventus

Sulla domanda legata al tecnico del Napoli, Leonardo Bonucci ha voluto raccontare un retroscena ancora ignoto a tutti. Quest’estate era ad un passo dagli azzurri per lavorare nello staff dell’allenatore. La mancanza d’esperienza però ha fatto desistere lo stesso Bonucci, che ha ringraziato ma declinato la proposta.

“In estate ci siamo parlati, io ero interessato alle sue nuove idee e lui si confronta spesso con me, mi ha chiesto anche le mie intenzioni. Uomo nello staff? C’è stata questa possibilità, ma non ero pronto, l’ho ringraziato e avevo bisogno di staccare dopo un anno difficile con 6 mesi duri in Germania e poi in Turchia, ero provato”, le sue parole.