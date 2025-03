La scelta di Antonio Conte in vista della sosta per il suo Napoli. Non si mollerà nemmeno di un centimetro

Torna la pausa per gli impegni delle nazionali e solo undici giocatori della prima squadra di Antonio Conte resteranno a Napoli. Nonostante ciò, il tecnico ieri in conferenza stampa è stato chiarissimo sulle prossime attività della squadra.

Ci sarà solo uno/due giorni di riposo, per poi ritornare in campo e affinare la forma fisica che tanto è mancata nelle ultime uscite. Per questo motivo, il tecnico ha anche annunciato un’amichevole, dove si vocifera possa essere contro una squadra di Serie C.

Conte non lascia riposo al Napoli, in settimana ci sarà un’amichevole

Tornare in forma e recuperare gli ultimi indisponibili. La priorità di Antonio Conte sarà quella di ritrovare più pedine possibili in vista della sfida contro il Milan in programma domenica 30 marzo alle ore 20:45

“La pausa la prendiamo perché arriva, rimangono 11 giocatori di movimento, ci rimane mezza squadra. Quindi faremo quello che abbiamo sempre fatto. Sfrutteremo questa sosta per continuare a lavorare, magari qualche elemento arrivato a gennaio cercheremo di farlo entrare in condizione e ancora di più nel contesto organizzando qualche amichevole. Sicuramente in questa pausa completeremo il recupero di Neres. Poi dobbiamo sperare che chi va in nazionale torni sano e salvo“.