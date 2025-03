Il Napoli inizia a pensare anche alla prossima stagione. Gli azzurri secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono estremamente interessati a Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese è uno degli obiettivi anche del presidente Aurelio De Laurentiis.

L’attaccante italiano quest’anno per la prima volta è andato in doppia cifra in Serie A, diventando uno dei leader assoluti dell’Udinese. Quest’estate con tutta probabilità ci sarà il grande passo approdando ad una big e gli azzurri si mettono in lizza per l’ex di Ajax e Pisa.

Lucca è il sogno di De Laurentiis, l’attaccante è un obiettivo del Napoli

Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. La richiesta per l’attaccante è molto alta, ma il Napoli proverà di tutto per strapparlo all’Udinese e alla concorrenza:

“Il preferito dal club di De Laurentiis resta Lucca, a cui il Napoli ha pensato già nella scorsa estate, come vice Lukaku. Nelle ultime settimane ci sono stati diversi contatti tra i club e l’affare potrebbe avere un’accelerata concreta già dal prossimo mese. L’Udinese valuta il suo centravanti tra i 35 e i 40 milioni. A Udine guadagna circa 250 mila euro netti a stagione, il Napoli potrebbe quadruplicargli l’ingaggio e metterlo al centro del nuovo progetto”.