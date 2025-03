Napoli, Anguissa salta la prima partita con il Camerun: il motivo

Anguissa non partirà col resto del gruppo per la prima sfida del suo Camerun, il motivo

Anguissa non giocherà la prima partita con il suo Camerun in programma contro l’Eswatini domani pomeriggio. Il calciatore non è ancora al 100% e per questo motivo non si vuole rischiare ulteriormente, anche in vista dei prossimi impegni.

A riportare la notizia è TuttoNapoli che fa il punto della situazione sul calciatore e spiega quale sarà il piano per cercare di non rovinare ulteriormente la condizione fisica del roccioso centrocampista del Napoli.

Anguissa salta la prima amichevole col Camerun, ecco perché

“Frank Zambo Anguissa è tornato in campo nell’ultima gara disputata dal Napoli a Venezia per gli ultimi minuti di partita, dopo essere stato ai box per un problema al polpaccio. Il centrocampista camerunense ha poi risposto presente alla convocazione della propria nazionale nonostante non sia ancora perfettamente recuperato al 100%.

Infatti, il ct dei Leoni Indomabili dovrebbe fare a meno di Anguissa per la prossima sfida contro l’Eswatini, in programma domani alle ore 17:00 e valida per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Più probabile, scrive il sito, che torni invece a disposizione per la partita contro la Libia di martedì 25 marzo”