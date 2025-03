Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha deciso di sanzionare la Fiorentina con un’ammenda di 50 mila euro per la coreografia dello scandalo proposta prima della sfida contro i bianconeri di Thiago Motta. Uno ‘Juve me*da‘ che ha indignato l’Italia intera. Chiaramente solo quella dei bigotti.

Si, perché lo stesso giudice ha decretato nella medesima sede che per i cori contro i napoletani, definiti, come capita ogni domenica da decenni, ‘colerosi‘ e ‘terremotati’, tra l’altro in un momento storico in cui l’area flegrea sta vivendo un preoccupante aumento dell’intensità del bradisismo che sta mettendo in allarme l’intera popolazione, che il Venezia dovesse essere sanzionato per ‘soli’ 12 mila euro.

Una cifra pari a 4 volte in meno (+ 2 mila) rispetto a quella che il club viola dovrà pagare per uno slogan sì offensivo e da stigmatizzare, ma che rimane chiaramente nell’ambito dello sfottò calcistico e non entra certo nella sfera sociale, sfociando in razzismo e discriminazione.

Napoli e i Napoletani, ancora una volta, per il paese tricolore valgono meno di una (Juve) me*da.

Le decisioni del giudice sportivo: multe (molto diverse) a Venezia e Fiorentina per cori e Juve m*rda

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria.

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e nel recinto di giuoco, un petardo e due fumogeni.