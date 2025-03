Di Marzio annuncia: “Il Napoli in estate ci riproverà per Frattesi”

Il Napoli pensa agli obiettivi per la prossima sessione di calciomercato. Tra questi c’è Davide Frattesi, il calciatore è in uscita dall’Inter e sarà oggetto di trattative quest’estate. Non sarà però l’unico calciatore su cui gli azzurri punteranno.

Sarà una sessione di mercato fondamentale per Antonio Conte e soci, servirà rafforzare la rosa in vista dell’Europa che sembra sempre più certa per il Napoli, che aspetta solo la matematica. Nel mentre si fissano i punti per dare alternative alle scelte tattiche dell’allenatore

Il Napoli punta a Frattesi, i dettagli raccontati da Gianluca Di Marzio

“Il Napoli prenderà un centrocampista al di la della questione di Anguissa, magari ci riproverà per Frattesi che era un pallino già di gennaio. Prenderà anche un vice Di Lorenzo giovane. Il mercato sarà interessante”

Frattesi, 25 anni, gioca poco all’Inter. A gennaio poteva tornare alla Roma. Per caratteristiche è la mezzala perfetta per Conte: dinamismo, gol e dunque tempi di inserimento. In nerazzurro il tempo sembra agli sgoccioli, complice anche un rapporto mai realmente sbocciato con Simone Inzaghi.