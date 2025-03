Inter, tegola Lautaro: lo stop sarà più lungo del previsto. I tempi di recupero

Lautaro Martinez si ferma per infortunio è tegola in casa Inter visto i tanti impegni

La corsa scudetto si fa sempre più intensa in Serie A. Per Simone Inzaghi e la sua Inter però nelle ultime ore è arrivata una notizia tutt’altro che positiva. L’attaccante Lautaro Martinez ha abbandonato il ritiro con l’Argentina per un problema fisico.

Al calciatore è stato notificato un problema alla gamba sinistra che lo ha impedito di potersi allenare con i suoi compagni. L’attaccante nelle prossime ore tornerà a Milano per nuovi controlli ma i tempi di recupero non sorridono per nulla a tutto l’ambiente nerazzurro.

Si ferma Lautaro Martinez, i tempi di recupero spaventano l’Inter

Così ne ha parlato Sportmediaset sull’infortunio dell’attaccante argentino:

“Lautaro rientrerà così a Milano e sarà valutato di giorno in giorno per capire l’entità del problema anche alla luce dei prossimi impegni della formazione di Inzaghi, a partire dalla sfida contro l’Udinese alla ripresa del campionato. Il capitano nerazzurro era partito per il Sudamerica già affaticato, i medici della nazionale argentina volevano fargli saltare il primo match contro l’Uruguay per poi impiegarlo contro il Brasile ma gli esami sulla gamba sinistra hanno evidenziato un problema, che ora andrà approfondito con lo staff interista: in caso di semplice affaticamento o risentimento basterebbe qualche giorno di riposo, invece una lesione di primo grado solitamente costringe a una decina di giorni di stop mentre per una di secondo grado si parlerebbe di 15-20 o anche più giorni senza allenamenti”.