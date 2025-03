Napoli, il rinnovo di Anguissa spaventa. Ecco perché il centrocampista temporeggia

Mentre Anguissa è col suo Camerun in giro per l’Africa, a Napoli si parla sempre di più del suo rinnovo. Qualche mese fa sembrava una semplice formalità e invece nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato.

Il centrocampista, in azzurro dall’estate del 2022 è uno dei leader dello spogliatoio dai tempi di Luciano Spalletti. Dopo tre stagioni però potrebbe esserci un clamoroso addio. L’ex Fulham vorrebbe secondo quanto riportato da Tuttosport ritornare in Inghilterra, tanti i top team che lo sognano.

Nodo Napoli-Anguissa, il rinnovo non è così scontato. Le ultime

Questo quanto spiegato da Tuttosport nella sua edizione odierna in merito alla situazione attorno il centrocampista. C’è tensione in casa Napoli, ma si spera di trovare la quadra per il rinnovo quanto prima:

“Più complessa, invece, la situazione legata ad Anguissa, che ha un contratto fino a giugno, ma con opzione di prolungamento da parte del club fino al 2027. Il Napoli ha avviato i primi contatti per cercare di estendere l’accordo fino al 2029, ma il camerunense ha preso tempo per valutare: su Anguissa c’è il forte interesse di molti club inglesi”.